L’aeroporto di Cagliari sempre più all’avanguardia, ecco i video dei nuovi smokers point.

Primo in Europa l’aeroporto di Cagliari per l’installazione degli smokers point, i nuovissimi punti green di raccolta dei mozziconi di sigarette che andranno progressivamente a sostituire i tradizionali posacenere.

Questa nuova tecnologia, ad opera della RE-CIG, prima azienda che si occupa dello smaltimento dei mozziconi di sigarette in questa modalità, permetterà di riciclare i mozziconi trasformandoli in nuova materia prima, per la precisione in un polimero plastico riciclato (RE-CIG). Questo nuovo prodotto potrà dare vita a nuovi oggetti come montature per occhiali, tessuti sintetici e materiali industriali.

Non é la prima e non sarà nemmeno l’ultima iniziativa all’insegna dell’ecologia da parte dell’aeroporto e della Sogaer da tempo impegnata in questo settore.