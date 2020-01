Spettacolo a Tortolì, illuminate le Rocce Rosse

Conclusi oggi i lavori di illuminazione del monumento naturale degli Scogli Rossi, ad Arbatax. Con questo intervento si conclude un progetto più ampio che ha riguardato la messa in sicurezza dell’ex cava con la sistemazione di reti paramassi e l’illuminazione della parete rocciosa. Il tutto con nuove tecnologie a led con luci tenui e non impattanti; ciò permetterà inoltre di mettere in evidenza eventuali distaccamenti. A darne notizia è il Comune di Tortolì attraverso i social dell’ente.