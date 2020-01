Coronavirus, l’Organizzazione mondiale della sanità: “È emergenza globale”

L’allarme nella tarda serata di oggi: è “emergenza globale” per il coronavirus 2019-nCoV. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale della sanità, Tedros Adhanom Ghebreyesus, mentre salgono a 171 i morti per l’infezione cinese e s’impennano i contagi (8.137). Qualche ora prima l’Oms aveva fatto mea culpa per aver sottovalutato nelle settimane scorse il possibile impatto del virus che si è ormai esteso a tutte le province della Cina anche se la più colpita resta essere quella dell’Hubei, da cui è partita la malattia e dove si registrano altri 37 nuovi decessi. Qui la notizia completa: https://www.quotidiano.net/cronaca/virus-cina-ultima-ora-1.5005659