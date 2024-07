Spettacolare salvataggio all’isola di Tavolara, in salvo una turista francese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Intorno alle 15 una squadra di Vigili del fuoco di Olbia, trasportati da una motovedetta della Guardia Costiera, è intervenuta sull’isola di Tavolara per soccorrere una escursionista francese bloccata nella “ferrata degli angeli”. In contemporanea giungeva l’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo di Fertilia che ha recuperato la donna – spaventata ma in buone condizioni fisiche – per poi affidarla alla squadra terrestre che l’ha riaccompagnata a Porto San Paolo, sempre con la collaborazione della Guardia Costiera di Olbia.