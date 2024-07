Sigaretta selvaggia al Poetto di Cagliari, cicche nella sabbia e minacce: “Spostati e non rompere”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Fumano e lasciano cicche nella sabbia, davanti a bambini, neonati, anziani e senza neanche chiedere se la sigaretta disturba, infischiandosene dei divieti e con un atteggiamento arrogante e minaccioso.

I fatti ci vengono raccontati direttamente da uno dei bagnanti presenti oggi alla scena a Marina Piccola.

Dopo aver fumato due sigarette, scrollato la cenere nella sabbia e spento la cicca seppellendola sempre nella sabbia, i due maleducati e tracotanti, marito e moglie con due bambini e nonna al seguito, con accento milanese, a chi chiede gentilmente di raccogliere le cicche e buttarle in un cestino, rispondono letteralmente. “Fatti i ca**i tuoi e vattene più in là, così non ti diamo fastidio”, usando minacce e parolacce ad alta voce e senza minimamente curarsi dei bambini presenti. A quel punto arriva in loro soccorso la nonna della famiglia, per la serie la mela non cade mai lontana dall’albero che lancia una frase incomprensibile in sardo, sicuramente altre minacce per far capire che sì, quelli parlano milanese ma la matrice è orgogliosamente autoctona, quindi occhio.

Ovviamente, la persona aggredita e sbeffeggiata prova a chiamare i vigili urbani per farli intervenire, ma non riesce a ottenere nessuna risposta dopo lunghe attese: degli sbandierati controlli anti fumo in spiaggia neanche l’ombra.

E questa gente, arrogante, tracotante, maleducata, e senza alcun rispetto per l’ambiente e la gente intorno, fa tranquillamente, e continuerà a farlo, quello che vuole.