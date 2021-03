Speciale Garden Horizon

La primavera è alle porte ed è tempo di prendersi cura del proprio giardino. Abbellire e decorare gli spazi verdi non è più solo un hobby ma è diventato uno stile di vita che offre notevoli benefici al corpo e alla mente. Per soddisfare queste esigenze, Horizon ha pensato di dedicare una serie di promozioni al mondo del giardinaggio, lanciando lo Speciale Garden. Lo store offre un’ampia gamma di articoli per hobbisti e per professionisti del settore: dal terriccio ai concimi, dagli accessori per l’irrigazione agli attrezzi da giardino. E poi recinzioni, pavimenti, arredo giardino e illuminazione da esterno. Insomma, tutto quello che occorre per rendere unico e accogliente il proprio angolo di paradiso!

Il nuovo volantino Speciale Garden, ricco di offerte per il giardino ma non solo, sarà valido dal 4 al 28 marzo. Per consultarlo e scaricarlo sarà sufficiente collegarsi al seguente indirizzo: www.horizonwh.com.

Horizon si trova a Sestu, Ex S.S. 131 KM. 7.650. Il punto vendita è aperto tutti i giorni dalle 8.00 alle 21.00.