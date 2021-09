Spazzatura davanti alla mensa di via Trentino: “Questa è l’immagine della nostra Università di Cagliari?”

L’IMMAGINE CHE VOGLIAMO DARE

Questa nelle foto è l’attuale situazione di Via Trentino, più nello specifico dello spiazzo che si trova poco più in basso della Facoltà di Studi Umanistici. Per mesi, chi ha frequentato la mensa, la biblioteca o chi vive nella Casa dello Studente ha assistito a un lento peggioramento della situazione di degrado di quest’area, senza che alcuna istituzione pubblica si muovesse per risolverla.

Al momento vi è un rimpallo di responsabilità tra comune, regione ed ERSU — ancora tenuto sotto ostaggio dal Consiglio Regionale tutto, che da quasi un anno non ha ancora provveduto a nominarne il Consiglio d’Amministrazione — su chi debba provvedere alla sua bonifica.

Fra pochi giorni nel nostro Ateneo entreranno per la prima volta ragazze e ragazzi che daranno il via alla loro carriera accademica. Questa è l’immagine che vogliamo dare loro della nostra Università? Questo è il modo scelto per attrarre nuove iscrizioni? Questo è l’ambiente di studio che vogliamo garantire alla compagine studentesca, così come a tutto il personale docente e amministrativo?

Rivolgiamo quindi un appello all’assessore all’igiene del suolo Alessandro Guarracino: il comune si adoperi per ripulire la zona con un intervento straordinario, e restituisca un aspetto dignitoso e rispettoso dell’ambiente a uno dei punti nevralgici della città universitaria di Cagliari, possibilmente prima che il nuovo anno accademico inizi.

#ResetUniCa