Follia a Forio d’Ischia. Un uomo di 69 anni, Antonio Luongo, ha ucciso il compagno dell’ex moglie, il 49enne Nunzio Russo Spena, la madre 63enne della donna, Zinoviya Knihnitska e ferito con 6 colpi di pistola la ex. Poi, si è tolto la vita.

Come riportato da ANSA, la ricostruzione della tragedia sembra un vero e proprio agguato: il 69enne, infatti, era lì da ieri mattina nei pressi delle abitazioni delle vittime.

Restano gravi le condizioni della ex 43enne Lyudmyla Velykgolova, già sottoposta ad una delicata operazione al Cardarelli di Napoli. Stando a quanto trapelato, la ex moglie e la suocera avevano notato la presenza di Luongo e denunciato il fatto, poi ieri pomeriggio la tragedia. Terribile la testimonianza di un vicino riportata da QN: “Quell’uomo ha sparato tantissimi colpi. Ho udito quello che stava succedendo, sono uscito fuori dalla mia abitazione e l’ho visto con la pistola in mano, sembrava non volesse fermarsi. Dopo aver ucciso le prime due persone ha inseguito l’ex compagna fino al portoncino della sua abitazione e le ha sparato. So che è ferita anche se gravemente, speriamo che ce la faccia. Poi ha rivolto l’arma contro di sè mentre si trovava a pochissimi metri, ora ho saputo che è morto”.

