Kilicsoy strega il Cagliari, assalto festoso dei tifosi turchi su Instagram di Casteddu: “Sei un grande”.Tutti pazzi per il nuovo attaccante turco rossoblù, non solo i tifosi del Cagliari. Sulla pagina Instagram del Cagliari una vera e propria “invasione” di commenti dei tifosi turchi nella loro lingua: in Turchia è un fenomeno, ieri ha colpito un palo e realizzato un rigore. Certo, l’avversario era l’Entella, neopromossa in serie B. E la squadra di un confuso Pisacane ha faticato non poco a superare il primo turno di Coppa Italia, quasi compromesso dal rigore sbagliato di Mina e dall’autogol di Deiana. Poi la vittoria, ma soltanto ai rigori a oltranza col penalty realizzato dal giovane Cavuoti. Però l’esordiente turco ha impressionato prima con una rasoiata che ha centrato il palo interno, provocando poi il fallo da rigore su Esposito. E poi Kiliksoy ha trasformato uno dei rigori con una legnata imprendibile che ha toccato la traversa per insaccarsi a grande velocità. Per tutti, cagliaritani e tifosi turchi, è già Semih. Ha appena 20 anni, se son rose fioriranno.