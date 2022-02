Ha sconfitto la spagnola e il Covid: festa a Selargius per i 107 anni di Luisetta Mercalli

Festa nella Residenza Sanitaria Assistenziale Stefania Randazzo di via Monte Marmolada a Selargius: oggi compie 107 anni in Luisetta Mercalli. La nonnina ultracentenaria è nata a Carloforte il 17 febbraio 1915, primogenita delle tre figlie di Limbania Rivano e Giorgio Mercalli, ufficiale del regio esercito nella prima guerra mondiale e successivamente funzionario della società che aveva in concessione lo sfruttamento della miniera di Montevecchio a Iglesias.

Luisetta Mercalli, sopravvissuta alla “spagnola”, la pandemia influenzale che contrasse quando aveva 3 anni e quest’anno al covid-19. Diplomata, ha insegnato economia domestica nella scuola secondaria di avviamento professionale prima a Carloforte, poi a Monserrato. Dal 1 ottobre 1963 sino al collocamento in pensione (1979) ha insegnato applicazioni tecniche nella scuola media Alfieri a Cagliari.

Il 28 giugno del 1951 dopo un brevissimo fidanzamento (neanche sei mesi) si è sposata nella chiesa di San Carlo a Carloforte con Luigi Quaquero, un ufficiale carlofortino e ha messo al mondo due figlie: Angela Maria, laureata in lettere e psicologia, psicologa psicoterapeuta, assessore alle politiche sociali della provincia di Cagliari dal 2005 al 2013, attuale Presidente dell’Ordine degli Psicologi della Sardegna, e Myriam, laureata in filosofia e al DAMS, diplomata in Composizione, musicologa e titolare della cattedra di storia ed estetica musicale presso il conservatorio di Musica “Pierluigi da Palestrina” di Cagliari fino al 2018.

Tra i primi a esternarle gli auguri oltre alle figlie, ai generi e alle 3 nipoti, anche la sorella ultimogenita Maria Vittoria, novantunenne, una delle prime ad aver conseguito in Sardegna il diploma di laurea Isef, e il sindaco di Carloforte Salvatore Puggioni.