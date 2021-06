Spaccio di droga, arrestato uno studente di Villamassargia

Il 15 giugno alle 22:30 a Iglesias, i Carabinieri del Norm, durante l’esecuzione di un posto di controllo alla circolazione stradale hanno arrestato per detenzione a fini spaccio di sostanze stupefacenti, C.R., di Villamassargia, studente, il quale a bordo di un’auto condotta da un amico è stato trovato in possesso di marijuana. Durante la successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri hanno trovato 186 grammi di marijuana, 4,6 grammi di cocaina suddivisa in 16 dosi, materiale per il confezionamento, due bilance elettroniche di precisione, due coltelli intrisi di hashish e un blocco notes con appunti di importi e pesature. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. Il giovane è stato ristretto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa di essere sottoposto ad udienza con rito per direttissima presso il Tribunale di Cagliari.