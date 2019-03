Spaccata la macchina a Walter Rebel, ecco la maxi taglia: “300 euro a chi mi aiuta a trovarli”. Walter Rebel, famosissimo disegnatore di aereografie a Cagliari, racconta l’inquietante episodio avvenuto nelle scorse ore: “Due ragazzi,20/25 anni,altezza media,capelli taglio normale,uno con gli occhiali,jeans e giubbottino nero,hanno agito alle 7/7,30 del mattino.Prime testimonianze.

A chi mi dirà informazioni SICURE per PRENDERLI, sui responsabili che stamani presto mi hanno spaccato volutamente, RIDENDO, con un masso il cristallo posteriore della mia Simca Ariane parcheggiata davanti al mio negozio in Viale Elmas 66. GARANTISCO ANONIMATO, completo,senza nessuna conseguenza penale come testimone, anche perché non faccio e non ho mai fatto denunce alla Polizia.

Mi occupo io delle mie cose.Grazie.

PS: azione inutile come potete ben vedere. Ho tutti i pezzi di ricambio per 5 auto. Compreso già il lunotto posteriore”. Rebel chiede a tutti la massima condivisione.