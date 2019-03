Europee 2019, ecco i candidati in Sardegna del M5S: i più votati al primo turno, boom di donne. Passano al ballottaggio decisivo Anna Sulis, Diana Stara, Stefania Sanna, Silvia Massaiu, Daniele Porru, Antonella Formica, Donato Focillo, Luisanna Deiana, Christian Concu. Il blog delle Stelle commenta: “Stiamo selezionando le persone che andranno in Europa per continuare a cambiare l’Italia e iniziare a cambiare tutta l’Europa. Sono persone che stiamo selezionando tutti insieme per il loro merito e per la loro competenza. Sono tutte persone di altissimo livello con una caratteristica fondamentale in comune: sono tutti incensurati!”.