Sp2 ancora off limits, disagi per centinaia di automobilisti costretti a dove percorrere anche decine di chilometri in più. Non solo: “Aggrava il traffico sulla ss 130 Cagliari Iglesias”. La segnalazione giunge da uno dei tanti cittadini costretti a dover aggirare l’ostacolo per giungere a destinazione. Asfalto provato dalla furia dell’acqua, l’alluvione di un mese fa ha lasciato un segno delebile con appositi lavori di ripristino del manto stradale. A oggi, però, le uniche transenne presenti sono quelle che delimitano l’accesso, costringendo i viaggiatori “ad allungare il percorso poiché si deve transitare dalla ss 130”. Cagliari, Assemini, Uta sono solo alcuni dei comuni interessati dal problema, “inoltre sulla 130 ci sono 3 semafori che creano ulteriori ritardi e, se vogliamo, anche inquinamento per le lunghe code che si verificano.

Chi deve andare in una azienda agricola si trova a dover fare decine di chilometri per aggirare il punto di interruzione”.