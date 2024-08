Sospetta puntura da ragno violino: 14 ore di attesa al pronto soccorso di Is Mirrionis

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Al pronto soccorso dalle 19 alle 9. Quattordici ore di attesa al Santissima Trinità per una sospetta puntura di ragno violino. La disavventura è di A. B. che si è recato al pronto soccorso di Is Mirrionis, su indicazione della guardia medica che temeva il morso di un ragno violino ai danni della figlia. Ma dopo “infinite attese e sbattimenti da un padiglione all’altro”, si scopre che si trattava di “una semplice puntura di insetto o un pelo incarnito prognosi di 5 giorni di malattia e sentirci dire di prendere l’antibiotico e lavare con antisettico siamo stati mandati”.

Un incubo di rimpalli: prima l’attesa degli esiti dei prelievi del reparto di Malattie, poi il ritorno al pronto soccorso con l’impegnativa. Ci si mette di mezzo la burocrazia sanitaria e non mancano i momenti di nervosismo.

“Il tutto in un pronto soccorso popolato da tossicodipendenti e senzatetto che bivaccano in sala d’attesa, un turista francese è scappato. La sanità è messa davvero male, non metterò più piede in un pronto soccorso”.