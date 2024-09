Sos acqua a Cagliari: “Centocinquanta famiglie con i rubinetti a secco da un giorno e mezzo”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un tubo rotto e tanta acqua che finisce nelle fogne, da ormai un giorno e mezzo. Succede in via Fleming a Cagliari, con tante famiglie costrette o a chiedere taniche ai parenti o ad aspettare, incrociando le dita, l’arrivo degli operai. A raccontare pubblicamente il fatto è l’amministratore di ben due palazzi, Antonello Fiori, che è anche in contatto continuo con un collega che cura altre tre palazzine, sempre nella stessa strada e sempre a secco: “In quel punto il tubo si è rotto anche il sei aprile, l’otto luglio, il sei agosto e lo scorso tre settembre. Abbiamo contattato il Comune, ci è stato detto che la competenza è di Abbanoa”. E, in effetti, le altre volte sono intervenuti gli operai della società idrica per riparare il guasto. Stavolta, però, i tempi sembrano essere decisamente più lunghi: “Ho chiamato più volte per chiedere novità e un orario certo. Ieri sera mi hanno risposto che sarebbero arrivati entro la tarda mattinata di oggi, ma non si è visto nessuno”. Il telefono dell’amministratore di condominio è rovente, tutti i residenti delle due palazzine lo contattano quasi di continuo per chiedergli se ci sono novità.

“Si tratta, contando anche i tre palazzi gestiti sempre in via Fleming dal mio collega, di almeno 150 famiglie senz’acqua da ormai un giorno e mezzo. Spero vivamente che Abbanoa intervenga quanto prima per riparare il guasto”.