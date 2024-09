Da domenica scorsa si sta disputando un torneo in onore di “Sdrino” organizzato con tanta passione dalla sua famiglia e dai suoi amici”, ricorda il primo cittadino asseminese.

A Selargius è stata ricordata Najibe Zaher con un’unica data (QUI la notizia), quella odierna, ad Assemini invece sono state tre le giornate in memoria di Alessandro Sanna, per tutti “Sdrino”, uno dei quattro giovanissimi morti nell’alba di sangue del 10 settembre 2023 in viale Marconi. C’era lui al volante dell’auto che ha sbattuto contro un cordolo ed è finita fuori strada. Nel centro sportivo Girau di via Pasolini, gli amici di “Sdrino” si sono sfidati in tante gare di calcio, sempre con pensiero fisso per il loro amico scomparso tragicamente troppo presto. È stato anche realizzato un mega striscione con due parole, scritte in stampatello e ben chiare: “Alessandro vive”. Presente per portare la sua personale vicinanza ai cari e agli amici del 19enne e anche quella di tutta l’amministrazione comunale, anche il sindaco Mario Puddu: “Oggi ricorre l’anniversario della scomparsa del nostro Alessandro Sanna, morto un anno fa in un gravissimo incidente in cui hanno perso la vita altri 3 ragazzi dell’hinterland. Fu una giornata terribile.