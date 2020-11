Sos a Vallermosa, esonda il rio Cannas: “Strada dei ponti gemelli bloccata, state a casa”

Troppa acqua, scatta il piano d’emergenza in città. Sbarrata la strada vicino al fiume, l’appello del Comune ai cittadini: “Uscite solo se è strettamente necessario”. Il maltempo non concede tregua in Sardegna, e anche Vallermosa si trova a dover fare i conti con un’emergenza. A diramare l’sos è l’amministrazione clmuna: “Si avvisa la popolazione che è stata bloccata la strada all’altezza dei ‘ponti gemelli’ causa esondazione Rio Cannas. Non uscite di casa se non strettamente necessario”.