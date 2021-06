Sos a Cagliari: “Sta sprofondando il marciapiede davanti alla chiesa dell’Annunziata, pericolo per passanti e fedeli”

E’ un vero pericolo transitare sul marciapiede di fronte alla Chiesa dell’ Annunziata, tra l’ingresso e il Viale Merello alla fine del Corso : il basolato sta sprofondando e i basoli stanno per saltare, come possiamo vedere nella nostra fotografia scattata oggi. Oltre che per i fedeli che si recano in chiesa per la messa mattutina e per quella vespertina o per le varie cerimonie religiose che si svolgono tutti giorni, questo tratto di strada vede il transito di molte persone per la presenza nella zona di uffici della Regione, sanitari e dello stesso Comune , un tratto veramente pericoloso il cui stato dura da diversi anni. É necessario perciò un intervento urgente di sistemazione almeno di questo tratto, in attesa che venga messa mano al rifacimento di tutto l’ultimo il Corso da via Caprera a Viale Merello. Marcello Roberto Marchi