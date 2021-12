Sos a Cagliari: “È sparita Grigina, la gatta mascotte del Parco della Musica”

CARLO SULIS VOLONTARIO DELLA COLONIA FELINA DEL PARCO DELLA MUSICA A CAGLIARI, FA UN APPELLO PER RITROVARE GRIGINA, LA DOLCISSIMA MICIA SCOMPARSA.

Grigina, una bellissima micia sterilizzata, grigia e bianca, che vive da circa sei anni nel Parco della Musica di Cagliari. Un carattere dolce e mansueto che dava confidenza a tutti coloro i quali le dispensavano una carezza o una coccola. Da qualche giorno è sparita dalla colonia, non ha mai mancato gli appuntamenti del pasto nonostante la pioggia e non si è mai allontanata più di tanto in tutti questi anni. Ai volontari che la seguono piace pensare che qualcuno se ne sia innamorato e l’abbia portata con se a casa. Ma le storie non sempre hanno un lieto fine e spesso la realtà purtroppo è ben diversa dalle nostre aspettative. Rivolgo un appello a chiunque l’abbia vista o presa. Date notizie. In tanti le volevano bene e non saperne più nulla è una sofferenza. Per eventuali notizie il mio contatto è: Carlo Sulis, 3472688605.

