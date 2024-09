Sos a Cagliari: “Cagnetta maremmana scappata prima della sterilizzazione, aiutateci a ritrovarla”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sos a Cagliari per una cagnetta maremmana di due anni scomparsa. Lei si chiama Pesca e, stando al racconto fatto da due volontarie, Laura Carozza e Roberta Graziano, è sparita poco prima di essere sterilizzata: “Ha saltato un cancello nella zona di via Vesalio e, poi, è stata avvisata per l’ultima volta nella zona del quartiere Europeo”. Pesca ha avuto nove cuccioli, tutti dati in adozione, e ha un passato brutto fatto anche di violenze.

“Chiunque dovesse vederla non provi a prenderla perché è molto diffidente, ma ci chiami subito ai seguenti numeri: +393288341414 oppure +393490875448”.