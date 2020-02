Sorso, preghiere e fiaccole per ricordare Zdenka Krejcikova: “Basta con i femminicidi”

Le serrande di tutti i negozi abbassate, come le teste di molti dei presenti nella chiesa di San Pantaleo. È un nuovo giorno del dolore a Sorso, comunità ancora sotto choc per l’orrendo femminicidio di Zdenka Krejcikova, la giovane mamma della Repubblica Ceca uccisa con una coltellata da Francesco Fadda sabato scorso. Un delitto assurdo, che ha scosso tutti: il 45enne era fuggito in auto con le due bimbe, prima di essere cattturato dai carabinieri. Un dramma nel dramma: le due piccole non hanno più la loro mamma, e l’amministrazione comunale di Sorso ha già detto chiaramente che “non saranno lasciate sole”. Oggi, la messa celebrata dall’arcivescovo di Sassari, Gianfranco Saba, è stata nei fatti un anticipo dei funerali della 41enne, previsti domani. Poi, una grande folla ha partecipato alla fiaccolata. Tra i messaggi principali lanciati da molti partecipanti il “no”, grande come una casa, ad altri femminicidi.

In piazza, oltre al sindaco di Sorso e ad altri esponenti politici, anche le attiviste del centro antiviolenza Prospettiva Donna, che hanno pubblicato su Facebook alcune foto della fiaccolata: “In composto silenzio un fiume di persone a Sorso ha salutato Zdenka Krejcikova, uccisa da un uomo pericoloso e violento che poteva essere fermato”.