Sorpreso con hashish e marijuana: nei guai 27enne a Quartu

E’ stato sorpreso questa mattina con hashish e marijuana, a finire in manette un 27enne a Quartu. I carabinieri lo hanno fermato in via Sant’Antonio, insospettiti dal suo atteggiamento hanno avviato una perquisizione. A ben vedere perché il ragazzo portava con se 12 bustine di marijuana e due di hashish.

I militari, sotto il comando del Maggiore Cadeddu, hanno deciso di estendere la perquisizione nella sua abitazione, qui hanno trovato altri 70 grammi di marijuana e 20 di hashish. L’uomo è stato fermato, l’udienza di convalida tenuta questa mattina ha convalidato l’arresto, ma è stato posto in libertà dopo aver presentato istanza di messa alla prova.