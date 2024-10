Sorpreso con 8mila piante di marijuana, guai confermati per Luigi Sanniu: il 29enne di Villacidro ai domiciliari

Arresto convalidato per Luigi Sanniu, il 29enne di Villacidro sorpreso alla guida di un furgone con dentro 8mila piante di marijuana dai poliziotti, già impegnati in un controllo in un terreno di Sanluri nel quale sarebbe avvenuta la ricca raccolta di “erba”. Difeso dall’avvocato Marco Lisu, per lui sono stati disposti i domiciliari nell’udienza di convalida. Il pm è Enrico Lussu, il giudice giudice Michele Contini. Sanniu, quindi, resterà chiuso in casa sino alla data in cui inizierà il processo: le accuse sono ricettazione, produzione, coltivazione e detenzione di marjuana e resistenza a pubblico ufficiale. Per cercare di evitare la cattura, infatti, il ventinovenne aveva tentato di darsi alla fuga, salendo a bordo di un’auto, seguito da altri mezzi pesanti, guidati dai suoi complici, già carichi di numerose piante appena tagliate. Dopo una rocambolesca fuga su strade di campagna e dissestate, gli agenti erano riusciti a bloccarlo.

Intanto, vanno avanti le indagini per risalire al resto della banda: nel mirino dei poliziotti ci sono almeno altre cinque persone che, almeno sinora, sono riuscite a darsi alla macchia.