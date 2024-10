La magica sagra della mela rivive nel cuore di Ussassai: un weekend da non perdere

Sabato 19 e domenica 20 ottobre 2024 nella suggestiva cornice dell’antico centro storico di Ussassai, nel cuore della Sardegna, ritorna l’appuntamento con la “Sagra della Mela”, giunto alla sua ventiseiesima edizione. In concomitanza con la Sagra si svolgerà anche la “Giornata Nazionale dei Borghi Autentici d’Italia”. Il doppio evento è organizzato dalla locale Associazione Turistica Pro Loco in collaborazione con il Comune di Ussassai. Le vere protagoniste della Sagra saranno come sempre le famosissime e tipiche mele provenienti dai frutteti locali, nelle varietà: “Trempa Orrubia”, “Melapira”, “Mela Ferru”, “Mel’Ogliu” e “Mela Lidongia”. Attorno a queste autentiche bontà è stato allestito un ricco e interessante programma di iniziative, con tanta musica, convegno, mostre, folk, tradizioni ed animazione culturale. Come tradizione nel centro storico del paese saranno aperte le antiche case, “is posadas” e gli stand per accogliere i turisti che potranno non solo degustare e acquistare le mele, ma anche le squisite bontà dell’antica tradizione enogastronomica locale come: “culurgionis cum meccuda” (menta), “coccois prenas” (focaccine ripiene di patate e vari condimenti), “su strippiddi” (civargius con zucche ed erbe varie), “pan’e saba”, “piricchittus”, ecc. Sarà inoltre anche possibile visitare vari laboratori artigianali. L’edizione 2024 della “Sagra della Mela” inizia nella mattinata di sabato 19 ottobre 2024, alle ore 10.00, con il convegno “Agricoltura di montagna, biodiversità e fauna selvatica: convivenza e valorizzazione”, che si terrà nella Sala conferenza del Centro Polifunzionale “Cobingiu” (via San Nicola 3). L’incontro, organizzato dal Comitato Biodiversità “Mela de Ussassa” in collaborazione con Comune e la Pro Loco di Ussassai, affronterà le tematiche relative all’impatto della fauna selvatica sulle culture del territorio e la tutela dell’agro biodiversità. A Ussassai sono presenti molti frutteti e campi di conservazione di specie agricole in via di estinzione, iscritte nel Repertorio delle Biodiversità della Regione Sardegna. Dopo i saluti del sindaco di Ussassai, Francesco Usai, sono previsti gli interventi di Giuseppe Loi (funzionario di Agenzia Laore), Michele Puxeddu (direttore del Servizio territoriale di Lanusei di Agenzia Forestas della Regione Autonoma della Sardegna) e di Leonardo Pilia (responsabile settore Vigilanza Ispettorato di Lanusei del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale). E’ prevista la partecipazione anche degli amministratori comunali della zona. Introduce e modera la giornalista Antonella Loi (Comitato biodiversità “Mela de Ussassa”). Il convegno sarà aperto dalle bambine e dai bambini della Scuola primaria di Ussàssai che presenteranno i loro lavori sulla biodiversità. Alle ore 12 si inaugura la Sagra, con l’apertura degli stands e de’ “Is Posadas, con la musica itinerante del duo etnico Enrico Deiana ed Efisio Puddu. Alle ore 15 per i più piccoli arriva la “Truccabimbi” con Martina Lobina. Alle ore 16.00 spazio al folclore con la sfilata e balli del Gruppo folk “Sant’Elena” di Lotzorai.

_________________ INFO Telefono: 342.0745745 E-mail: https://sagradellameladiussassai.blogspot.com https://www.facebook.com/SagradellaMeladiUssassai https://x.com/SagraMelaUss La giornata di festa continuerà con tanta musica e balli in serata, dalle ore 22, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista, con il concerto di “Marta e il suo Gruppo”. Il programma di domenica 20 ottobre 2024, inizia alle ore 9.30 con l’apertura nel centro storico degli stands e “is Posadas”, con la musica itinerante del duo etnico Enrico Deiana ed Efisio Puddu. Dalle 10.30 spazio all’animazione per bambini con “Truccabimbi” con Sara Ruzzoni. Alle 11.00 prenderà il via l’esibizione canora del Coro Polifonico “Cantos de Jara” di Gesturi. Dalle ore 12 sarà possibile visitare l’esposizione del Laboratorio Museo delle Api e del Miele “Il Bugno”. Il programma del pomeriggio parte alle ore 15 con lo spettacolo e animazione per i bambini a cura di Oscar Spidey Shardana. Più tardi, alle 16, partirà la sfilata con i costumi medioevali dell’Associazione “Quartiere Castello“ di Iglesias. Un’ora dopo nelle le strade del centro storico ussassese sfilerà il gruppo delle maschere tipiche “Janas e Amaymonaus” di Ilbono. ——— Mostre: # Nelle due giornate sarà possibile visitare il Museo Etnografico e la Pinacoteca comunale (accanto alla piazza San Lorenzo). Nelle sale della grande casa padronale appartenuta alla famiglia Begliuti è esposta anche una collezione di preziosissime opere dell’artista ulassese Maria Lai.INFO Telefono: 342.0745745 E-mail: [email protected]