Sorpreso a rubare sabbia e sassi a Cala Goloritzè: “Ecco il genio del giorno” – VIDEO

“Cala Goloritzè 9 maggio 2019. Ecco il genio del giorno che pensa bene di prendere una bella manciata di bianchi ciottoli e metterli dentro una busta per portarseli via come souvenir della giornata.” E’ l’ennesimo furto di sabbia, questa volta il predone è stato sorpreso e ripreso da uno dei presenti nella cala paradiso della costa ogliastrina, in provincia di Baunei. Il video denuncia è stato pubblicato sulla pagina facebook Base Sardegna: “Peccato ci fossi io e il fatto sia stato prontamente denunciato all’autorità presente in spiaggia per la tutela e la salvaguardia della cala- scrivono -. Quando vediamo fatti come questi o azioni simili che portano al deturpazione delle spiaggia interveniamo prontamente. La salvaguardia di questi posti è anche un nostro dovere e inizia proprio con noi”.

