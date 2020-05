Solinas: “Il 18 maggio riaprono gli aeroporti in Sardegna”

Riaprono gli aeroporti in Sardegna. Dal 18 maggio coi voli privati i turisti potranno arrivare in Sardegna. Il Governatore Christian Solinas promette test di controllo e misure di sicurezza all’ingresso “per conservare la Sardegna come Isola covid free”.

Il piano prevede poi una riapertura più ampia il primo giugno coi voli in continuità territoriale e il 15 giugno per la riapertura dei voli nazionali, con l’esclusione di zone a rischio diffusione e poi i il 25 gli internazionali (escluse le zona a rischio). Controlli o passaporto sanitario o all’ingresso.