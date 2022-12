Solinas assente, slitta all’anno prossimo il processo per abuso d’ufficio

Tutto come previsto: il governatore Christian Solinas non si è presentato in tribunale ed è stata rinviata la prima udienza del processo nei suoi confronti, che doveva aprirsi oggi fissato mesi fa, sulle nomine di due direttori generali dell’amministrazione regionale: Silvia Curto alla presidenza e Antonio Pasquale Belloi alla Protezione civile. Solinas, che è accusato di abuso d’ufficio, era stato stato rinviato a giudizio lo scorso 3 ottobre dalla gup di Cagliari Ermengarda Ferrarese che aveva condannato a 2 anni e 8 mesi la capo di gabinetto della presidenza della Regione, Maria Grazia Vivarelli, che aveva scelto di essere giudicata col rito abbreviato, ovvero con la procedura che garantisce all’imputato lo sconto fino a un terzo della pena.

Slitta tutto all’anno prossimo, dunque: l’udienza è stata fissata per il 21 aprile, davanti al collegio della seconda sezione penale del tribunale di Cagliari presieduto dal giudice Giovanni Massidda. In quell’occasione il procedimento sarà riunificato con quello che doveva iniziare il 9 marzo e che vede l’attuale assessora dell’Agricoltura Valeria Satta, a giudizio per la stessa vicenda – quando ricopriva l’incarico di assessore degli Affari generali prima del rimpasto in Giunta – con l’accusa di abuso d’ufficio in concorso con Solinas e tentata concussione.