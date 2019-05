Solinas a Roma con gli ex lavoratori Alcoa: “Tutti uniti per riavviare gli impianti”

Il presidente della Regione Christian Solinas mantiene la promessa fatta due settimane fa e vola a Roma insieme agli ex lavoratori dell’Alcoa e della SiderAlloys per partecipare all’incontro previsto al ministero dello Sviluppo Economico. Eccolo, caschetto in testa, con affianco i lavoratori e tutti i consiglieri regionali del Sulcis Iglesiente: “Con i sindacati e consiglieri regionali del Sulcis Iglesiente siamo tutti uniti per cercare di risolvere una volta per tutte questa importante vertenza e riavviare gli impianti”, spiega Solinas.