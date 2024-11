Solidarietà riuscita a Gonnosfanadiga, assalto alla cena di raccolta fondi per la lapide in memoria di Franco Concas

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Una mega tavolata che ha accolto centinaia di partecipanti, un pasto da consumare tutti insieme e ricordare il compaesano deceduto poche settimane fa. Un concittadino buono e gentile, che amava cantare, si è contraddistinto in paese per le sue opere di generosità verso chi aveva bisogno anche solo di una parola di conforto. E Franco era lì, sempre pronto, a darla. Dopo la sua dipartita è stata organizzata una cena per raccogliere i fondi necessari per realizzare un’opera, un piccolo ma simbolico omaggio per ricordarlo, per sempre. https://www.castedduonline.it/gonnosfanadiga-addio-a-franco-lamico-di-tutti-una-cena-di-beneficenza-per-la-sua-lapide/?fbclid=IwY2xjawGVaNtleHRuA2FlbQIxMQABHdgFAuV5L1uVB6jXyvQmkRmNoSWnmMyzRWUDxOP51cOEzREE4bIKIjjxmQ_aem_CY8S38thtkH0IavE7Mu2ew

“Abbiamo vissuto un momento speciale di solidarietà e vicinanza che non dimenticheremo.

Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alla cena benefica e a chi ha donato nonostante non potesse partecipare: grazie alla vostra generosità e al vostro sostegno, siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo previsto” spiegano gli organizzatori. “Ci avete ricordato quanto può essere potente la comunità quando si unisce per una buona causa”.

Presenti anche gli artisti Marisol Florentino, Enrique Bellido e Julio Mesa che hanno contribuito attivamente alla buona riuscita della serata.