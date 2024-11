Bancomat troppo oneroso a Capoterra, posizionato a maggio e già smantellato

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

A Frutti d’Oro era un servizio richiesto da anni. Annunciato in pompa magna il 28 maggio, ha avuto, però, una breve e triste vita. Troppo alti i costi di commissione che hanno fatto indietreggiare residenti e turisti, l’atm posizionato non ha raggiunto parametri soddisfacenti, essenziali per permettere il proseguo dell’attività. Niente da fare, dunque, come è arrivato, se n’è andato, in sordina, però, questa volta, ma non per tutti. Non è sfuggita la “scomparsa” al presidente della commissione vigilanza Silvano Corda che ha pubblicamente espresso: “Siamo passati da c’era una volta il west di Sergio Leone a c’era una volta il bancomat”. Che fine ha fatto, insomma? “Sindaco e amministrazione comunale hanno il dovere di rispondere sul destino del bancomat”.