Parlano gli amministratori dopo le disavventure che hanno coinvolto centinaia di avventori tre giorni fa, che hanno dovuto anche litigare per ritagliarsi un piccolo spazio dove parcheggiare la macchina. Soste occupate per due, ombrelloni piazzati per occupare il posto in prima fila il non rispetto verso gli altri ha dilagato e si teme la replica ogni fine settimana. Dalla località turistica ai social la diatriba è proseguita generando non poche polemiche che di certo non sono sfuggite alla sindaca Barbara Pusceddu e all’assessore al turismo Cristiano Spina che concordano su cause e modus operandi: “In tantissimi si sono riversati a Solanas e a Torre anche perché i parcheggi non sono ancora a pagamento. Purtroppo, per non percorrere magari qualche metro in più, le macchine sono state parcheggiate dove proprio non si poteva creando disagi e bloccando ingressi, accessi ai mezzi di soccorso. I vigili erano presenti ma la nostra intenzione non è quella di far cassa con le multe anche perché il problema non si risolve. Una multa non genera la volontà da parte del proprietario della macchina di spostare il mezzo che disturba. Basterebbe solo un pò di senso civico, più rispetto verso tutti per evitare situazioni spiacevoli”.

Una novità, dal prossimo anno però: “I parcheggi saranno a pagamento, questa estate, per alcuni intoppi, il servizio non è partito. Sarà un modo per dare ulteriore decoro a Solanas e disciplinare la sosta degli avventori grazie all’ausilio di chi gestirà il servizio. I costi saranno popolari e il ricavato verrà investito per migliorare il territorio e le offerte per i tantissimi turisti che scelgono la nostra spiaggia”.

Una località sempre più attrattiva e che in questi mesi prevede una notevole affluenza di persone anche grazie alle tante iniziative in programma e i servizi messi in campo dall’amministrazione comunale: una mostra fotografica di successo, infatti, e personale altamente qualificato per accogliere e guidare i turisti dal centro informazioni turistiche. Non solo: farmacia, guardia medica ed eventi che spazieranno dalla cultura allo sport e all’intrattenimento si susseguiranno per tutta l’estate a Solanas e a Sinnai.

“Crediamo nelle potenzialità del territorio che ha tanto da offrire e anche i numeri confermano le aspettative: le ultime presenze registrate al museo sono oltre duemila e una buona promozione consente di far scoprire ciò che abbiamo e che bisogna ben valorizzare per richiamare sempre più turisti” spiega Spina.