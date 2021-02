Solanas, nonnino smarrito trovato incastrato tra le canne del fiume: salvato dai Vigili

Sud Sardegna

L’anziano era scomparso dalle 13. E’ stato ritrovato in serata nel canneto del fiume che sfocia in spiaggia.L’uomo ,in buona salute ma in stato confusionale, è stato riaccompagnato a casa e affidato al personale del 118