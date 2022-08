Smette di respirare e rischia di morire: tragedia sfiorata in Sardegna per un bimbo di 18 mesi

Ha rischiato di morire in braccio alla madre, a 18 mesi, per una terribile crisi respiratoria che per infiniti minuti gli ha impedito di respirare, mentre era in gita con la famiglia nell’isola di Budelli. Per fortuna, il tempestivo intervento della guardia costiera, che ha immediatamente allertato il 118, ha evitato il peggio: il bambino di un anno e mezzo è stato salvato ed è attualmente ricoverato all’ospedale di Olbia.

La famiglia di turisti si trovava nella Spiaggia del Cavaliere quando il piccolo ha accusato i problemi respiratori. È subito scattato l’allarme. La Capitaneria di porto di La Maddalena ha inviato sul posto la motovedetta Cp 870 con a bordo i medici del 118 e il battello veloce della Guardia costiera Gc Alfa 70. Mentre i medici stabilizzavano il bimbo, l’elicottero è atterrato in attesa del piccolo, che è arrivato sul battello della guardia costiera e, sulla spiaggia, è stato affidato ai medici dell’elisoccorso.

Da quanto si apprende, il bambino è ora fuori pericolo.