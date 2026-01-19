Ss195 direzione Sant’Anna Arresi, le forti piogge insistenti hanno allagato l’arteria in più punti. La Provincia ha disposto la chiusura della S.P. 71 con decorrenza immediata, a causa delle condizioni meteorologiche avverse e delle criticità riscontrate lungo il tracciato. È pertanto vietato il transito sulla S.P. 71 fino a nuova comunicazione.

“Si raccomanda alla popolazione di attenersi scrupolosamente alle disposizioni, evitare gli spostamenti non necessari e utilizzare, ove possibile, percorsi alternativi”. Si ricorda inoltre che causa piogge abbondanti, venti forti e rischio mareggiate, ha spinto l’Anas a chiudere la Statale 195 Sulcitana, nel tratto costiero tra Cagliari e Capoterra.

Il tratto interessato è quello compreso fra il chilometro 5 e il chilometro 11. Proprio il pericolo di mareggiate potrebbe infatti causare ripercussioni sulla sicurezza stradale.

Pertanto si comunica anche ai cittadini quartesi che nella giornata odierna è assolutamente sconsigliato dirigersi verso la zona Sud-Est dell’isola, e in particolare verso i Comuni di Capoterra, Villa San Pietro e Pula.