Tragedia questa mattina a Baia Verde, frazione di Castel Volturno, in provincia di Caserta. Un ragazzo di soli 23 anni, Emanuele D’Asta, è morto a seguito del crollo del balcone della casa della famiglia compagna. Stando alle prime informazioni, il giovane sembra stesse effettuando alcuni lavori prima del matrimonio. Immediati soccorsi del 118, ma il 23enne era stato travolto dal balcone e per lui era troppo tardi. A dare l’allarme sarebbe stata proprio la mamma fidanzata del 23enne. I vigili del fuoco hanno estratto il corpo dalle macerie e messo in sicurezza la zona. La polizia locale si sta occupando le indagini per ricostruire l’incidente. La Procura ha disposto l’autopsia sul corpo del giovane.