Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 6 febbraio L’isola sarà raggiunta da infiltrazioni umide responsabili di una giornata nuvolosa con parziali schiarite al pomeriggio. I venti saranno deboli e il mare mosso. Vediamo nello specifico con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sa r à in prevalenza poco nuvolosa al mattino con nubi in aumento dal pomeriggio . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 6 °C. I venti saranno debol i al mattino e provenienti da Ovest-Sudovest , moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudest. Il mare sarà poco mosso . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Est- Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudov est . A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 5 °C e la minima di 4 ° C. I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Nordest , deboli al pomeriggio e provenienti da Sud-Sudo vest. Il mare sarà poco mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 1 °C e la minima di 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest , moderati al pomeriggi o e provenienti da Est- Nordest . Ci aspetta pertanto una giornata con qualche nuvola ma senza piogge e con temperature in lieve calo che raggiungeranno massime di 15°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buo n gioved ì e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba