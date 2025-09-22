Mattonelle rotte e di sbieco che sono diventate una vera e propria minaccia per gli automobilisti e non solo: “Se malauguratamente si mette un piede in fallo, ci si squarcia la gamba”.

Disavventura ieri sera per una mamma con a bordo la sua piccola: la macchina ha preso la voragine con le ruote, rimanendo in panne. È accaduto nella centralissima via Roma, “fronte chiesa di Santa Barbara”: la donna ha denunciato la situazione sui social anche al fine di mettere in guardia gli altri automobilisti e i pedoni dal pericolo causato dalla strada dissestata.