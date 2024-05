Sinnai piange Nicola Perra, morto a 22 anni nello schianto a Flumini di Quartu: “Tragedia immensa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Avrebbe spento ventitré candeline il prossimo 15 dicembre. Nicola Perra, però, ha visto la sua vita spezzarsi in una domenica pomeriggio di inizio maggio passata, stando a quanto si apprende, insieme a degli amici al mare. Era in sella alla sua Yamaha R6 blu quando, nel tratto della litoranea, il viale Leonardo da Vinci, all’altezza del centro commerciale, è volato fuori strada con il bolide, andando a sbattere prima contro il muro di un’abitazione e poi contro un palo. I soccorritori hanno provato a rianimarlo per quaranta minuti, ma tutto è stato inutile. Gli agenti del commissariato di Quartu, insieme ai colleghi della polizia Locale, hanno eseguito i rilievi e ricostruito la dinamica del tragico incidente. La salma di Perra è stata già restituita ai familiari.

Il ventiduenne lascia una sorella e i genitori. Per tanti anni ha fatto rugby, vestendo la maglia del 7 Fradis, società sportiva notissima e conosciutissima a Sinnai. In parallelo si era diplomato a Quartu. “Sono stato a lungo il suo allenatore”, ricorda, molto commosso, Giovanni Tremulo. “Con lui abbiamo ottenuto tante importanti vittorie, è sempre stato tra i migliori giocatori e amante dello sport. Non c’è molto da dire su quanto capitato, è una tragedia immensa che ci colpisce tutti”. Scontato, ovviamente, “il cordoglio a tutti i familiari di Nicola Perra”.