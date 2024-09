Sinnai, nuovo look per la storica pineta: attrezzi per lo sport all’aria aperta e punto ristoro

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Sinnai – La pineta si fa bella e sempre più attrattiva e funzionale: ha ufficialmente i suoi attrezzi sportivi consegnati.

L’amministrazione, dopo aver risistemato ed ultimato la pavimentazione antitrauma ha posizionato sbarre e strutture per potersi allenare in sicurezza all’aria aperta.

Sono finalmente utilizzabili e “accolti con positività dai frequentatori sportivi della pineta” ha comunicato l’assessore, anche allo sport, Alessio Serra.

“Un progetto iniziato nel 2016 e seguito dalle amministrazioni precedenti in un bel restyling di tutto l’anello sottostante la baita”.

Gli amanti dell’attività fisica in mezzo ad alberi e sentieri, quindi, già all’opera: la fortuna di avere uno spazio così confortevole immerso nella natura e a due passi da casa e ancor più valorizzato con i sistemi per far lavorare tutti i muscoli del corpo. “Inoltre ricordiamo che il 30 settembre ha scadenza il bando per l’affidamento del punto ristoro Sa Casermetta, molto importante e di riferimento per tutti i frequentatori della pineta”. Non solo: “Un gruppo di ragazzi che frequentano abitualmente il luogo per allenarsi stanno terminando la progettazione dei sentieri, che verrà divulgata con mappe digitali e cartacee”.