Fine settimana storico per il Taekwon-Do sardo, ad Arborea il corso tecnico per  Istruttore Internazionale

Fine settimana storico per il Taekwon-Do ITF sardo, con la realizzazione del Corso tecnico per Istruttore Internazionale, svoltosi ad Arborea dal 20 al 22 Settembre. Si tratta del principale evento di formazione di questa disciplina marziale, che si realizza periodicamente in tutto il mondo. Per la prima volta in Sardegna, l’evento ha visto la partecipazione di 170 partecipanti provenienti da 18 nazioni ( Italia, Inghilterra, Spagna, Olanda, Danimarca, Slovenia, Svezia, Norvegia, Belgio, Ungheria, Bulgaria, Romania, Argentina, Irlanda, Israele, Germania, Polonia e Scozia).

Organizzazione impeccabile da parte dei tecnici Silvia Farigu e Christian Oriolani dei centri Adelante di Capoterra e Settimo Valens di Settimo San Pietro e coordinatori della scuola TKDSardegna Team operativa in numerosi centri sardi. La perfetta cornice dell’Horse Country Resort, il lavoro meticoloso degli anfitrioni, supportato dalla federazione nazionale FITAE ITF e la presenza di numerose delegazioni e personalità, hanno reso questo evento unico.

Durante le 3 giornate, i docenti, Grand Master Hector Marano IX Dan (Argentina), Grand Master Kim Lan Ung IX dan (Germania) e Master Virginia Dionisi VII dan (Belgio), hanno spiegato e analizzato le 24 forme del Taekwon-Do, hanno lavorato sulla difesa personale, esercizi di combattimento e coordinazione e risposto alle domande dei partecipanti.

Grandissima soddisfazione da parte degli organizzatori che continuano a proporre e offrire eventi di caratura mondiale a tutti i praticanti sardi e non.