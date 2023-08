Sinnai e Arbus in festa per i nonnini della Sardegna tziu Giovanni e Carmela

Tutti in festa per i centenari di Sardegna: a Sinnai torta e candeline, ben 103, sono state spente due giorni fa da Tziu Giovanni Olla, ieri, ad Arbus, sindaco e vicesindaco hanno fatto visita a signora Carmela che, per il suo primo secolo di vita, non poteva non ricevere doni e auguri speciali e per domani, a Perdasdefogu, è già tutto pronto per una nonnina speciale che si appresta a compiere 101 anni. Impossibile citare tutti i centenari della terra della longevità poiché ogni giorno non mancano i protagonisti che arricchiscono il book fotografico dedicato a questo speciale traguardo. Immortalati, il più delle volte, da chi conosce bene nomi, cognomi e biografia, ossia Pierino Vargiu, ai flash della camera non risparmiano sorrisi, come fanno i grandi vip insomma. Raccontano ciò che che hanno vissuto, le difficoltà degli anni della guerra in cui anche avere un pezzo di pane a tavola era una conquista. Hanno conosciuto l’evoluzione della tecnologia, quella che oggi è scontata ma che, quando i super nonnini erano bambini, era pura fantascienza. Un libro di storia possono essere definiti, un fulcro di arte e cultura pregiato che l’isola, che dal mar Mediterraneo si fa cullar, possiede e si vanta di questo dono prezioso.