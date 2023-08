A Villasimius i cafoni dei rifiuti: spazzatura nei contenitori per la raccolta dei farmaci

Ma come si può riempire di rifiuti di ogni genere il contenitore per la raccolta dei farmaci scaduti e riempire di altrettanti rifiuti il contenitore per le deiezioni dei cani?

Molti accusano forti dolori intestinali ogni qual volta denunciamo questi fatti, ma non possiamo farci nulla siamo fatti così e non riusciamo ad esimerci dal condannare pubblicamente le gesta di certi trogloditi”.

(Foto: Max Mario)

I contenitori per la raccolta dei farmaci scaduti e delle deiezioni dei cani usati come porta rifiuti dell’indifferenziata: durante la settimana più “calda” di tutto l’anno le imprese dei cafoni di turno non risparmiano scenari che vanno ben oltre a ogni logica consentita. Le foto sono inequivocabili: nessuna scusa può essere accettata da chi, incurante delle diciture ben evidenziate nei raccoglitori speciali, decide di riporre ogni genere di spazzatura. Se con la lettura si dovesse avere qualche problema, la raffigurazione di un cagnolino, come quella dell’ambito sanitario, dovrebbe indurre a far capire che plastica, cartone e vetro devono essere riposti altrove. A segnalare l’accaduto sono le Guardie Ambientali Sardegna che comunicano: “Molti dicono che la settimana di ferragosto è sempre stata un po’ particolare in materia di rifiuti a causa del maggior afflusso di persone nelle località balneari, sarà pure così ma una bella fetta di turismo e non solo, oltre ad essere “cafone” è pure analfabeta.