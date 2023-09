Sinnai, 31 migranti trasferiti in altri centri sardi: la palestra di via Olimpia inizia a svuotarsi

Trentuno degli 85 migranti ospitati da un po’ di giorni nella palestra di via Olimpia a Sinnai sono pronti per raggiungere, divisi per gruppi, altri centri sardi. Andranno a Sanluri, a Villaspeciosa, a Decimoputzu e a Villanovaforru, come deciso dalla prefettura. Le comunicazioni di rito, alla Croce Rossa che si sta occupando di tutelare in tutto e per tutto il folto gruppo di stranieri, tutti mediorientali e al Comune guidato dal sindaco Tarcisio Anedda, sono già arrivate. “Questi erano i patti, la nostra palestra è un semplice punto di prima accoglienza”, spiega Anedda. L’arrivo di decine di migranti in paese aveva scatenato delle polemiche feroci, anche da parte di alcuni consiglieri della stessa maggioranza del primo cittadino.

Nella struttura sportiva che è sempre stata la casa di studenti e di varie associazioni, intanto, restano altri 54 stranieri: “Man mano che arriveranno le assegnazioni per i centri isolani saranno trasferiti”, assicura il primo cittadino.