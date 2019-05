Silvia Poletti presenta il balletto “Le Corsaire” al Teatro Lirico di Cagliari

Venerdì 17 maggio, alle 17, nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari, la giornalista e critica di danza Silvia Poletti presenta il balletto in tre atti Le Corsaire, coreografia di Anna-Marie Holmes, in un incontro con il pubblico. Il balletto va in scena, giovedì 23 maggio alle 20.30 (turno A), per la Stagione lirica e di balletto 2019 del Teatro Lirico di Cagliari.

L’ingresso alla presentazione è libero.

Silvia Poletti – Nata a Firenze, inizia la sua passione per la danza verso i nove anni, dopo aver visto, in televisione, Il lago dei cigni con Rudolf Nureyev e Margot Fonteyn. Ben presto si accorge di poter “calcare il palcoscenico” in un modo alternativo ed inizia a scrivere di danza, parallelamente agli studi in Lettere Antiche che la portano alla laurea in Letteratura Latina. La passione per la danza però prevale e la conducono, tra le altre cose, a collaborare con quotidiani (attualmente “Corriere Fiorentino”/”Corriere della Sera”) e magazine specializzati in Italia ed all’estero; curare saggi e conferenze per festival e teatri italiani ed internazionali; tenere corsi e seminari di storia della danza all’Università degli Studi di Urbino; scrivere monografie e collaborare a libri di storia della danza. Nel biennio 2008-2009 fa parte della Commissione Consultiva per la Danza del MIBAC. Collabora, dal 1986, con la rivista “Danza&Danza”.