Silvia, bagnina di Quartu: “I cani sporcano le spiagge? No, mica buttano sigarette o assorbenti”

Cani liberi di zampettare e correre in tutte le spiagge della Sardegna anche nell’estate 2019. La Regione approva gli orari di “libertà” dei quattrozampe: dalle 20 alle 8, insieme ai loro proprietari, possono gironzolare anche nelle aree non recintate. E i lettori di Cagliari Online dicono la loro: tra i commenti sulla nostra pagina Facebook fioccano i “no” alla possibilità di ritrovarsi un meticcio o un barboncino a pochi centimetri dal telo da mare o, addirittura, in acqua. C’è chi si appella ai rischi igienici, chi vede proprio i cani in spiaggia come un disturbo con la D maiuscola e chi ha paura di essere morsicato. Insomma, di tutto e di più. Silvia Sorrentino, 50enne quartese, difende invece a spada tratta i cani. Tra un campeggio e lo stabilimento balneare “Passaggio a nord ovest” – litorale quartese del Poetto – conta i giorni che la separano dall’inizio della nuova stagione che la vedrà impegnata come bagnina soccorritrice della società nazionale salvamento unità cinofile.

“Dato che molti dicono che i cani sporcano, premettendo che i nostri sono addestrati a stare in spiaggia senza sporcare, quando chi si lamenta avrà bisogno di aiuto, magari non potrà contare sui soccorsi perchè potremmo essere mandati via proprio a causa di chi non vuole i cani al mare”, afferma l’educatrice cinofila e formatrice tecnica. Di sicuro, per la Sorrentino, “i cani non lasciano cicche, spazzatura o assorbenti a galleggiare in acqua”.