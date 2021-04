Silvana Gandola è un fantasma da 20 giorni, nuovo sos: “È sparita da Aglientu, chi l’ha vista?”

Da venti giorni Silvana Gandola è un fantasma. La donna, 78 anni, è sparita lo scorso ventotto marzo mentre si trovava a fare una passeggiata sulla spiaggia di Aglientu insieme alla sua badante. Pochi istanti di distrazione e l’anziana è scomparsa. Ora entra in campo l’avvocato Gianfranco Piscitelli della onlus Penelope: “Massima allerta. Questa signora è scomparsa senza lasciare tracce di sè in un attimo di distrazione della propria accompagnatrice. È un caso molto strano che si sia volatilizzata così. Ci sono indagini in corso ma chiunque ha visto o sentito qualcosa, è invitato a darmi notizie, anche in forma anonima”, questo l’appello di Piscitelli.

“Mettiamocela tutta come al solito per riportare Silvana a casa dalla figlia Laura, disperata a Torino perchè medico anestesista ed impegnata h24 in questo grave momento di emergenza sanitaria; tra l’altro, solo un mese fa ha perso anche il padre, marito di Silvana che, proprio per questo motivo era venuta in Sardegna per riprendersi un po’ dal lutto. Aiutatemi come sempre. Grazie”.