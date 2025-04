Siliqua, altalena pericolante si rompe e finisce in faccia a una mamma: taglio sul labbro superiore, “per fortuna non ha preso il bambino altrimenti gli avrebbe rotto anche il dente”. È un genitore a raccontare l’accaduto per mettere in guardia altri cittadini che frequentano il parco giochi assieme ai bambini: “Stavo solamente cercando di asciugare l’altalena e si è staccata finendomi in bocca”. Un taglio, un pò di spavento e la richiesta di una revisione ai giochi al fine di mettere le strutture attrattive in sicurezza è la richiesta rivolta alle istituzioni di competenza.