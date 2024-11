Silanus, il campione del palio di Siena in visita al suo amato paese

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

È un mito per i suoi concittadini, applaudito da tutta l’Isola ieri mattina, appena sbarcato in Sardegna, si è precipitato in paese per incontrare gli alunni delle scuole nell’Auditorium Comunale.

Dopo aver riguardato insieme il video della sua fantastica vittoria all’ultimo Palio di Siena, i bambini hanno letteralmente sommerso il campione di domande. Lui, visibilmente emozionato per la calorosa accoglienza, ha raccontato il suo percorso, puntualizzando quanto nascere in un luogo come Silanus abbia influenzato positivamente la sua carriera di fantino ed evidenziando che i grandi risultati si raggiungono solo con sacrificio, duro lavoro, impegno e passione.

“È stato un incontro davvero bellissimo e che il giovane pubblico ha vissuto con entusiasmo e grande coinvolgimento.

Ci auguriamo che la figura di Dino abbia ispirato bambini e ragazzi a credere nei propri sogni e a lottare per raggiungerli” ha spiegato il comune.

Intervistato dai bambini, ha raccontato che il suo soprannome “Velluto” gli fu inizialmente dato per via dei pantaloni in velluto che era consueto indossare. In seguito questo soprannome è stato utilizzato anche per denotare la sua straordinaria eleganza e leggerezza in sella e il suo stile di corsa fluido e armonioso, capace di unire tecnica, controllo e grazia.

Silanus ha festeggiato il suo grande campione, il quale ha riempito “di orgoglio la nostra comunità” e “portato le tradizioni sarde nel cuore di una delle competizioni più prestigiose al mondo”.