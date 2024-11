Raccolta fondi a Radio Zampetta Sarda per salvare Morgana

SALVATA DALL’ EUTANASIA, RADIO ZAMPETTA SARDA APRE UNA RACCOLTA FONDI.

L’ abbiamo chiamata Morgana, una gatta che ha visto la morte 2 volte, la prima a seguito di un veicolo che l’ha presa in pieno spaccando la vescica e lesionando il midollo, la seconda volta nell’ambulatorio di un veterinario che la voleva addormentare per sempre.

Silvia, la volontaria che collabora con radio zampetta sarda l’ ha tratta in salvo, dandole la possibilità di un riscatto.

Morgana è stata portata nella clinica LA FENICE e visitata dalla Dott.ssa Gallucci che ha cateterizzato la micina, impostato una terapia per stabilizzarla per poi procedere con la chirurgia.

Morgana richiede assistenza continua, sia per l’ igiene che per la terapia e l’ alimentazione, ringraziamo anche Francesca che se ne sta prendendo cura insieme a Silvia.

I recuperi in questi ultimi mesi di casi disperati, tra i quali molti carcinomi squamocellulari di gatti bianchi hanno messo in difficoltà l’ operato di salvataggio dei casi al limite. Per questo motivo abbiamo deciso di aprire una raccolta fondi gofound.me per la massima trasparenza, ma per chi preferisce il canale tradizionale forniamo anche gli estremi con paypal e iban, in questo caso dovete sempre specificare la causale “Morgana”.